Ученица и её бабушка рассказали о стрельбе в казанской школе

https://static.news.ru/photo/6ecfe712-b3d6-11eb-aaf0-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Некоторые родители детей, учащихся в казанской гимназии, на которую было совершено нападение, не сразу поняли, насколько серьёзна ситуация. Некоторые восприняли сообщения в группе класса в соцсетях как шутку, передаёт РИА Новости со ссылкой на бабушку одной из учениц.

По словам самой девочки, они остались живы благодаря действиям педагогов. Женщина по имени Наиля рассказала, что она была на работе на другом конце города, когда стали поступать первые сигналы о произошедшем в школе, где учатся две её внучки.

Там мамочка написала, что в школе стреляют, она бежит туда. Я думала, что это просто прикол, — призналась женщина.

Тем не менее она позвонила соседке, попросила забрать детей, а сама выехала на место. Некоторое время спустя группу эвакуированных школьников нашли в частном секторе за школой, там бабушка и забрала одну из внучек.

Как рассказала сама девочка по имени Милана, в момент инцидента она находилась в столовой. Преподаватель биологии вбежал туда и потребовал срочно уходить, а повар вывел детей через кухню за территорию образовательного учреждения.

Некоторые были ранены, кто-то прыгал с третьего, первого этажа. Моя сестрёнка прыгала с первого этажа, потому что возле выхода были стёкла и нельзя было пройти, — рассказала Милана.

Некоторые одноклассники, по её словам, остались в классе, где закрылись с учителем.

Вторая внучка пожилой женщины была на первом этаже, где началась стрельба. По словам бабушки, нападавший стучался в дверь и говорил, что он из полиции. Но учитель запретил открывать двери, это и спасло детям жизни.

Личные вещи её внучек и портфели до сих пор в школе.

При этом Наиля считает, что нападавший, чтобы попасть в здание школы, «взорвал входную дверь». По её словам, во время занятий она всегда заперта, а внутрь не пускают даже родителей.

Тем не менее ранее появилась информация, что казанский стрелок заходил в здание гимназии за час до нападения, чтобы свериться с расписанием и определить наилучшее время для атаки.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

Сейчас нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение.