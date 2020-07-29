Учебный год в российских школах и большинстве вузов начнётся 1 сентября

https://static.news.ru/photo/6bd76f16-d18d-11ea-9373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российской Федерации новый учебный год в школах начнётся 1 сентября. Об этом на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, которое посвящено эпидемиологической обстановке, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства уточнила, что в большинстве высших учебных заведения новый учебный год также стартует с 1 сентября, а в некоторых — с 14 сентября. Вместе с тем, вузы могут перенести срок начала учёбы на два месяца.

Около 92% вузов в России готовы начать учебу 1 сентября, остальные — с 14-го сентября — добавила вице-премьер.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в российских школах начнётся 1 сентября в обычном формате. Он отметил, что возглавляемое им ведомство не намерено вводить дистанционное обучение. Тем не менее некоторые его формы вполне могут быть применены. Опыт организации единого госэкзамена будет учтён при обеспечении учебного процесса.

До этого глава ведомства рассказал, что в первый день нового учебного года дети пройдут диагностику знаний, полученных на дистанционном обучении. Он подчеркнул, что за такую проверку не будут выставлены оценки, но она необходима, чтобы «выявить пробелы», а затем выровнять результаты «до необходимого уровня».

Между тем в 14 российских регионах в сентябре стартует дистанционное обучение. Цифровой эксперимент затронет не только школы, но и колледжи, а также организации дополнительного образования для детей и взрослых. Среди участников эксперимента — Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области. Также дистанционно будут учиться в Алтайском и Пермском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, писал NEWS.ru.