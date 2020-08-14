Участники первого этапа «Цифрового прорыва» представили более 4700 решений

https://static.news.ru/photo/0e551d3c-de2d-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: raec.su

Участники летнего IT-марафона всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», предложили на первом этапе проекта более 4700 решений в сфере IT. Соревнование продолжалось почти два месяца. Его итоги подвели 14 августа, говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении NEWS.ru.

Первый этап «Цифрового марафона» начался 5 июня 2020 года, объединив свыше 16,5 тысячи специалистов в сфере информационных технологий. Мероприятия проходили до 25 июля.

Они состояли из двух онлайн-хакатонов (5–7 июня и 19–21 июня) для сформированных команд и онлайн-турнира (25 июня — 25 июля) для индивидуальных разработок. Между авторами лучших идей поделили призовой фонд 5 млн рублей, а занявшие первое место на IT-чемпионате обеспечили себе выход в финал «Цифрового прорыва». Участники онлайн-хакатонов смогут проверить свои способности во время предстоящего регионального этапа и потом также попасть в финал. На данный момент конкурс поддерживает 85 субъектов.

Участники онлайн-хакатонов не были ограничены в подходах к решению задач, а самыми популярными направлениями у них стали Digital, Big Data & AI, «Цифровизация производства», «Образование», а также «Ресурсное управление», «Event-индустрия» и «Инфраструктура и связь», — отметил гендиректор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что власти субъектов РФ активно подключились к формированию кейсов для заданий регионального этапа. По информации на 14 августа, чиновники предложили свыше 140 кейсов для IT-конкурса. Руководитель проекта выразил уверенность, что созданные цифровые продукты найдут применение на практике.

Из 16,5 тысячи участников IT-марафона победителями стали 208 конкурсантов. Из них 80 стали лучшими по итогам первого онлайн-хакатона, 53 — по результатам второго. Ещё 75 программистов заняли первые места онлайн-чемпионата.

Большая часть победителей представляли Москву и Санкт-Петербург, Ставропольский край, Нижегородскую, Волгоградскую и Свердловскую области, а также Республику Татарстан, Пермский край и Якутию.

raec.su

«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения.

21 августа в Ростове-на-Дону состоится первое мероприятие в рамках полуфинала конкурса. Серия 48-часовых хакатонов в уникальном формате «онлайн + офлайн» пройдёт в крупнейших IT-хабах восьми федеральных округов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приём заявок на конкурс «Лидеры цифровых трансформаций» стартовал в Москве. Подача продлится до 25 октября. С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам предложат задания по темам «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур» от представителей 10 ведомств столицы.