Начался приём заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

https://static.news.ru/photo/bf4056f4-dd31-11ea-82e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: leadershack/facebook.com

Приём заявок на конкурс «Лидеры цифровых трансформаций» стартовал в Москве. Подача продлится до 25 октября.

С 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона разработчикам предложат задания по темам «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур» от представителей 10 ведомств столицы.

Заммэра Наталья Сергунина подчеркнула важность данных направлений для развития любого современного мегаполиса.

Мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы, — отметила она.

В качестве организаторов выступил департамент предпринимательства и инновационного развития. По словам руководителя ведомства Алексея Фурсина, конкурс поможет специалистам продвинуть свои проекты и воплотить идеи в жизнь, передаёт mos.ru.

Планируется участие больше 250 команд. Лучшие 10 коллективов получат по миллиону рублей. Ещё 20 команд продолжат работу при поддержке экспертов, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад.