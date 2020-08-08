Все электронные услуги для школьников объединят в единый суперсервис

https://static.news.ru/photo/725da6de-da16-11ea-8c57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируют создать единый государственный суперсервис «Моя школа». Через него будет возможен доступ к электронным дневникам и журналам, к записи в школы, детсады и секции, а также к результатам ЕГЭ и олимпиад. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Суперсервис ГИС «Моя школа» будет включать огромный объём информации от всех российских школ, объединит сразу несколько сервисов и баз данных, — сообщил «Российской газете» Кравцов.

Министр пояснил, что запись в детские сады и школы, доступ к текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции будут работать «в связке» с региональными электронными системами. Так, например, для записи в школу пользователь будет перенаправлен в раздел «Моё образование» портала госуслуг.

По мнению Кравцова, суперсервис создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли «без лишних проволочек и очень оперативно» получать необходимую информацию и взаимодействовать с учителем, школой и всей системой образования в целом.

Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения РФ намерено разработать правила проверки электронного контента для школьников на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и создать каталог рекомендуемых ресурсов. Об этом сообщила замминистра просвещения Татьяна Васильева. По её словам, в настоящее время не для всех классов и тем школьной программы существует необходимый материал в цифровом формате. Однако в Интернете можно найти яркий, интересный и зрелищный контент по отдельным темам. Васильева не исключает, что Минпросвещения проведёт конкурс для тех, кто хотел бы со своим контентом войти в каталог ресурсов министерства. По её словам, экспертизу этого материала могли бы провести экспертные организации и научные институты. Она подчеркнула, что создание каталогов образовательного цифрового контента, соответствующего ФГОС, вовсе не означает, что остальной обучающий материал в Интернете будет запрещён, «просто в помощь учителям и родителям появится общедоступный ресурс».