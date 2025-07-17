В Госдуме описали перспективы новейшего мессенджера MAX

Новейший мессенджер MAX может стать национальной платформой с цифровым профилем гражданина, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, с помощью мессенджера можно будет подтверждать свою личность.

Если правительство определится, что национальная платформа будет реализована на базе MAX, он будет развиваться в этом направлении. Разработчики анонсировали цифровой профиль, с помощью которого можно будет удостоверять личность в разных ситуациях: подтверждение возраста на кассе супермаркета или предъявление цифрового удостоверения через мессенджер вместо паспорта при заселении в отель, — заявил Боярский.

По словам парламентария, первые две возможности уже анонсировали разработчики. Он выразил убежденность, что они будут расширяться по примеру стран, где национальные платформы охватывают практически все жизненные ситуации.

Для меня, как автолюбителя, было бы удобно предъявлять водительские права или техпаспорт на машину. Очень хотел бы не доставать паспорт в аэропорту или при посадке на поезд, — сказал Боярский.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер заявил в разговоре с NEWS.ru, что мессенджером MAX в первую очередь будут пользоваться чиновники и госслужащие. Также он отметил, что MAX может увеличить аудиторию из-за возможного замедления Telegram. Он подчеркнул, что принципиальных различий в аудитории MAX и Telegram нет.