https://static.news.ru/photo/8838f444-c0dc-11e9-b6fd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Тальков-младший на митинге КПРФ в Москве Фото: Нина Лосева/News.ru

Согласованный московский митинг КПРФ за честные выборы завершился при полупустом проспекте Сахарова. Люди стали покидать территорию сразу же после того, как своё выступление завершил певец Игорь Тальков-младший.

Акция была разделена на две части — официальную с речами и лозунгами, после которой была принята резолюция митинга, и неформальную, с концертом под открытым небом. Тальков вызвал наибольший ажиотаж среди собравшихся, на некоторое время площадка перед сценой оказалась заблокированной из-за импровизированной автограф-сессии.

Певец вышел выступать под одобрительные возгласы собравшихся, люди подпевали в толпе. Однако после песни «Я вернусь» Игоря Талькова-старшего, которой певец завершил свой мини-концерт, большинство людей спешно направились к выходу из зоны оцепления. Лишь немногие из них остались слушать звучавшие со сцены патриотические композиции.

Ранее News.ru писал, что в официальной части митинга приняли участие руководители партии, а также депутаты Государственной думы и общественные деятели. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек.