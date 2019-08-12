https://static.news.ru/photo/585b0034-bd97-11e9-8465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участник несанкционированного митинга 10 августа в Москве Константин Котов задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Котову предъявлено обвинение в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК РФ). Ранее он не раз привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

В настоящее время Котов находится в следственном отделе столичного главка СКР. Следователи намерены направить ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде ареста, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что Тверской суд назначил наказание в виде 30 суток административного ареста ещё одному участнику несогласованной акции — Борису Золотаревскому. Всего же в ходе митинга были задержаны 136 человек.