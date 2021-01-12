Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о проблемах у Виноградова с ногами

https://static.news.ru/photo/c8fbd6fe-54c9-11eb-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Михаил Виноградов Фото: Клуб Ракетомоделистов Апогей/vk.com

У психолога Михаила Виноградова были проблемы с ногами, рассказал участник трёх сезонов «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский.

Я помню, что у Виноградова были проблемы с ногами, он жаловался на сердце, — сказал Малиновский порталу Sobesednik.ru.

Причины смерти до сих пор неизвестны.

Виноградов умер 1 января. Психолог возглавлял собственный Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях. Также выступал экспертом в программе «Битва экстрасенсов».

На официальных ресурсах организации также нет никаких подробностей о случившемся. В группе центра во «ВКонтакте» в комментариях пользователей о кончине Виноградова упоминается 5 января.

Михаил Виноградов учился в Первом московском медицинском университете (ныне Первый МГМУ им. Сеченова) на кафедре психологии. После работал в институте судебной психиатрии и в военном институте, является автором исследования деформации психики сотрудников МВД, писал NEWS.ru.