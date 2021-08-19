Участнице Pussy Riot запросили ограничение свободы по «санитарному делу»

Прокуратура попросила суд приговорить участницу Pussy Riot Люсю (Людмилу) Штейн к двум годам ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом активистка сообщила в Twitter.

Прокуратура запросила два года ограничения свободы, — написала она.

По информации «Дождя», обвинение запросило запрет на выход из дома в период с 22:00 до 06:00. Кроме того, ей могут не разрешить покидать Москву и Московскую область.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Кире Ярмыш — полтора года ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.