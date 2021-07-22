Участница Pussy Riot отказалась уезжать из России

Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина, которая вышла из спецприёмника после вторых подряд 15 суток административного задержания, заявила, что не будет покидать Россию. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Она отметила, что не покинула бы страну, даже если бы не находилась под домашним арестом по «санитарному делу».

Я бы и так не уехала, не будь у меня даже [электронного] браслета. Ещё чего, я не уеду. Серьёзно, какими-то жалкими сутками запугать, чтобы я уехала, — сказала она.

Девушка отметила, что в спецприёмнике занималась спортом. Она отметила, что «домашний арест не сильно хуже и не сильно лучше», чем заключение.

Я думаю, что это адская паранойя властей. Мне очень жаль, что мы все вот так проводим лето, не только участники Pussy Riot, но и все друзья, — добавила она.

Алёхина провела последние 15 суток в спецприёмнике, так как суд признал её виновной в неповиновении требованиям полицейского. До этого её задерживали 22 июня, когда она выходила з дома, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Девушка сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по «Санитарному делу» — делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его фигуранты обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.