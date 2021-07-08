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Суд арестовал участницу Pussy Riot Алёхину

20:22, 08 июля 2021
Мария Алёхина Мария Алёхина Фото: all_mary/instagram.com
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Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, признав её виновной в неповиновении полиции. Об этом сообщил РИА Новости её адвокат Александр Альдаев.

Марии Алёхиной опять назначили наказание в виде 15 суток административного ареста, — цитирует его агентство.

Девушка сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушeнию санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах. На активистку нeоднократно составлялись административные протоколы по дaнной статье.

Ранее сообщалось, как 22 июня силовики задержали Марию Алёхину. Как рассказала адвокат Ольга Карлова, Алёхина вышла из дома, чтобы сделать прививку от COVID-19, о чём заблаговременно предупредила следователя. При этом на неё был составлен административный протокол, в котором написано, что она отказалась добровольно следовать в автомобиль полиции.

По мнению юриста, силовики решили, что она хочет провести акцию из-за Дня скорби и памяти.

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