Участница Pussy Riot задержана за акцию, приуроченную к годовщине ВОВ

В Москве за акцию, приуроченную к началу Великой Отечественной войны, задержана участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Ольгу Карлову.

По словам Карловой, причиной задержания Алёхиной названо планирование и проведение акции, приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, а также нарушение условий домашнего ареста.

Как рассказала адвокат, Мария Алёхина вышла из дома, чтобы сделать прививку от кронавирусной инфекции, о чём заблаговременно предупредила следователя. При этом на неё был составлен административный протокол, в котором написано, что она отказалась добровольно следовать в автомобиль полиции.

Но у нас есть видеозапись, подтверждающая, что Алёхина спокойно выходит из такси и следует в машину полиции, — отметила Ольга Карлова.

Адвокат также сообщила, что вместе с Алёхиной была задержана глава московского отделения организации «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Ольга Шалина. На неё также составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Москве задержали муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн. Ей грозил арест на срок до 15 суток, однако Пресненский суд вернул материалы в отношении Штейн в ОМВД РФ по району Арбат города Москвы для устранения недостатков.

Штейн и Алёхина проходят по делу о нарушении санитарных норм на акции 27 января в Москве.