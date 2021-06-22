Участница Pussy Riot задержана за акцию, приуроченную к годовщине ВОВ

В Москве за акцию, приуроченную к началу Великой Отечественной войны, задержана участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанной Ольгу Карлову.
По словам Карловой,
Как рассказала адвокат, Мария Алёхина вышла из дома, чтобы сделать прививку от кронавирусной инфекции, о чём заблаговременно предупредила следователя. При этом на неё был составлен административный протокол, в котором написано, что она отказалась добровольно следовать в автомобиль полиции.
Но у нас есть видеозапись, подтверждающая, что Алёхина спокойно выходит из такси и следует в машину полиции, — отметила Ольга Карлова.
Адвокат также сообщила, что вместе с Алёхиной была задержана глава московского отделения организации «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Ольга Шалина. На неё также составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее в Москве задержали муниципального депутата Басманного района Людмилу Штейн. Ей грозил арест на срок до 15 суток, однако Пресненский суд вернул материалы в отношении Штейн в ОМВД РФ по району Арбат города Москвы для устранения недостатков.
Штейн и Алёхина проходят по делу о нарушении санитарных норм на акции 27 января в Москве.