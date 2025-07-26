Уборка в быстром темпе: всего 15 минут — и в комнате порядок!

Уборка в быстром темпе: всего 15 минут — и в комнате порядок!

Когда совсем нет времени, а дома нужен порядок, на помощь приходит экспресс-уборка. Главное — не пытаться охватить все, а сконцентрироваться на видимом.

Сначала быстро разложите вещи по местам — это сразу создает ощущение чистоты. Затем протрите горизонтальные поверхности: стол, тумбу, раковину. Если есть пыль, пройдитесь влажной салфеткой. Напоследок — пол: хотя бы в проходных зонах. Не забудьте вынести мусор. Такие мини-сеансы спасают, когда гости на пороге или просто хочется порядка без марафонов.

Даже за 15 минут можно сделать дом заметно чище.

Ранее сообщалось, что таблетка для посудомоечной машины может помочь в уборке всего дома. Она справляется с загрязнениями там, где вы даже не ожидали.