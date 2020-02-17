https://static.news.ru/photo/df0ec3a4-51c6-11ea-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила о неоднократных жалобах в полицию со стороны многодетной матери, которая была убита в подмосковном городе Селятино. Однако женщина каждый раз просила вернуть ей заявление.

В 2015 и 2017 годах в дежурную часть Селятинского ОП поступало два обращения о том, что местной жительнице 1978 года рождения её супруг 1967 года рождения причинил телесные повреждения, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Убийство произошло в воскресенье, 16 февраля. Мужчина несколько раз выстрелил в экс-супругу из охотничьего обреза: в голову и грудь. После этого он покончил с собой на глазах у несовершеннолетнего сына.

Как сообщал NEWS.ru, по факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело.