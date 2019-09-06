Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) показал неизвестный ранее концепт модели внедорожника УАЗ-3151, который так и не появился на дорогах страны.
В процессе превращения УАЗ-469 в 3151 наши инженеры, помимо прочего, планировали существенно перекроить архитектуру передней части кузова, — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.
При этом предложения об изменении внешнего вида внедорожника, в частности дизайна капота, радиатора, крыльев и облицовки, были категорически отклонены руководством предприятия. Таким образом, новую модификацию автомобиля так и не запустили на конвейер.
Автомобиль на фото — одна из дизайнерских наработок того периода и яркая иллюстрация к поговорке «от добра добра не ищут», — говорится в сообщении завода в Facebook.
Ранее News.ru писал, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил запатентовать автомобиль для борьбы с лесными пожарами. На нём установят ёмкость объёмом 0,5 куб. м для негорючих и непищевых жидкостей. Новинка получит пятиступенчатую коробку передач и мотор в 2,7 л.