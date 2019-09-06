https://static.news.ru/photo/73f82bc8-d1fb-11e9-b959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sojka Libor/CTK/Global Look Press

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) показал неизвестный ранее концепт модели внедорожника УАЗ-3151, который так и не появился на дорогах страны.

В процессе превращения УАЗ-469 в 3151 наши инженеры, помимо прочего, планировали существенно перекроить архитектуру передней части кузова, — говорится в сообщении пресс-службы автозавода.

При этом предложения об изменении внешнего вида внедорожника, в частности дизайна капота, радиатора, крыльев и облицовки, были категорически отклонены руководством предприятия. Таким образом, новую модификацию автомобиля так и не запустили на конвейер.

Автомобиль на фото — одна из дизайнерских наработок того периода и яркая иллюстрация к поговорке «от добра добра не ищут», — говорится в сообщении завода в Facebook.

Ранее News.ru писал, что Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил запатентовать автомобиль для борьбы с лесными пожарами. На нём установят ёмкость объёмом 0,5 куб. м для негорючих и непищевых жидкостей. Новинка получит пятиступенчатую коробку передач и мотор в 2,7 л.