https://static.news.ru/photo/7785cda4-93d0-11e9-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил запатентовать автомобиль для борьбы с лесными пожарами. Новая модификация появилась в базе Роспатента.

Новый автомобиль способен бороться с небольшими очагами возгорания. На нём установят ёмкость объёмом 0,5 куб. м для негорючих и непищевых жидкостей. Новинка получит пятиступенчатую коробку передач и мотор в 2,7 л, передаёт « За рулём ».

Ранее УАЗ создал новую модель «буханки», получившую название «Трофи». Стоимость новинки составляет почти 830 тыс. рублей. Как и её предшественник — автомобиль УАЗ «Комби», «Трофи» предназначена для поездок по бездорожью. Основные отличия — колёса и шины, наличие лестницы и экспедиционного багажника. Машина обладает полным приводом, сиденья обиты водоотталкивающим сверхпрочным материалом. По мощности двигателя «Трофи» не отличается от «Комби», писал News.ru.