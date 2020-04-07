У троих сотрудников нефтезавода в Омске выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/5317286a-78a3-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На омском нефтезаводе у троих сотрудников выявили коронавирус, при этом у инфицированных полностью отсутствуют внешние признаки заболевания.

Об этом сообщается на сайте правительства Омской области. Как отмечается, накануне завод провёл превентивное тестирование на коронавирус свыше 1000 сотрудников, обеспечивающих непрерывное производство.

Инфицированных изолировали. В настоящее время ожидается подтверждение результатов анализа из лаборатории «Вектор».

Первичный анализ должен быть подтверждён дополнительными исследованиями, — пояснили РИА Новости в Минздраве Омской области.

На 7 апреля в Омской области инфицированными COVID-19 остаются 10 человек, на домашнем карантине находятся 2216 человек. Всего в России было зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе и 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Омской области разрешило работать при ограничениях 122 компаниям. Губернатор области Александр Бурков заявил, что от всех предприятий ждут соблюдения мер безопасности на рабочих местах.