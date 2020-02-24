https://static.news.ru/photo/a530af96-570f-11ea-998b-fa163e074e61_660.jpg Фото: khaski_v_svitere/instagram.com

У хаски из Калининграда, которого прозвали российским Хатико, появился аккаунт в Instagram.

Питомец провожает свою хозяйку до работы и ждёт по восемь часов. Страничка в социальной сети посвящена «прекрасной жизни» собаки.

Моя цель — покорить ваши сердца, — говорится в статусе, размещённом от имени российского Хатико.

В данное время у аккаунта более 180 подписчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске установили памятник псу по кличке Беляш, которого в народе прозвали российским Хатико. Пёс ждал своего погибшего хозяина на улице больше двух лет.