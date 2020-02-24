У хаски из Калининграда, которого прозвали российским Хатико, появился аккаунт в Instagram.
Питомец провожает свою хозяйку до работы и ждёт по восемь часов. Страничка в социальной сети посвящена «прекрасной жизни» собаки.
Моя цель — покорить ваши сердца, — говорится в статусе, размещённом от имени российского Хатико.
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В данное время у аккаунта более 180 подписчиков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Челябинске установили памятник псу по кличке Беляш, которого в народе прозвали российским Хатико. Пёс ждал своего погибшего хозяина на улице больше двух лет.
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