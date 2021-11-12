У российских военнослужащих будут свои QR-коды

Законопроект о введении в России QR-кодов предполагает разработку отдельной формы такого документа для военнослужащих. Его форму определит Минобороны. Предполагается, что военные и приравненные к ним лица вместо кодов смогут предъявлять специальный документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, перенесённое заболевание или медотвод, передаёт «Интерфакс».

Военнослужащие и приравненные к ним лица вправе посещать места проведения мероприятий, организации и объекты, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при предъявлении ими медицинской документации, выданной в порядке и по форме, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, подтверждающей проведение профилактических прививок, — сказано в законопроекте.

До 1 февраля военные, как и гражданские, смогут вместо QR-кодов предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предлагаемые меры связаны со сложной ситуацией с COVID-19 и будут действовать до 1 июня 2022 года, уточняется на сайте кабмина.

Решение об использовании QR-кодов и объектах, где они потребуются, будут самостоятельно принимать власти каждого региона. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сертификат о вакцинации должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт.