У Путина случился приступ кашля на совещании по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1e608140-29a4-11eb-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сильно закашлял во время совещания по коронавирусу, в котором приняли участие федеральные чиновники.

Глава государства вёл беседу по телемосту с министром финансов Антоном Силуановым. Когда речь зашла о финансовых проблемах, Владимир Путин начал кашлять. Он попросил прощения и прижал ко рту кулак, но сдержать кашель получилось не сразу. Через несколько секунд президент смог справиться с приступом и продолжил речь о необходимости помощи российским регионам.

На том же совещании по ситуации с коронавирусом в стране выступил с докладом глава Минздрава Михаил Мурашко. Он употребил формулировку, которая вызвала удивление и негодование президента РФ Владимира Путина. Рассказывая о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19, чиновник упомянул «систему управления пациентами».

После того как он закончил доклад, Путин обратил на это внимание. Министр поправил самого себя, пояснив, что он имел в виду систему управления госпитализацией пациентов. Однако Путин призвал его к точности формулировок, писал NEWS.ru.