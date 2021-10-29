У преподавателей вузов появится профессиональный праздник

У преподавателей отечественных вузов появится свой профессиональный праздник. Его поручил учредить премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу Минобрнауки должно разработать и принять правовой акт об установлении Дня преподавателей высшей школы. На это ведомству дан срок один месяц.

Некоторое время назад в Минобрнауки предлагали отмечать данный праздник 19 ноября — в день рождения Михаила Ломоносова. В ведомстве свой выбор объяснили тем, что имя учёного неразрывно связано с понятием высшего образования и науки в России.

Ранее предприниматель и автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов заявил, что для повышения уровня отечественного высшего образования необходимы экономические стимулы. В частности, долгосрочные налоговые льготы для вузов, в том числе иностранных, которые открываются в специально выделенных для этого «студенческих городах». Он также считает необходимым упростить визовый режим для иностранных студентов. Кроме того, по мнению предпринимателя, им следует предоставить право на трудоустройство в России.

Эти и другие меры помогут создать в стране конкурентную образовательную среду и привлечь огромные деньги в российскую экономику, полагает бизнесмен.