https://static.news.ru/photo/a54a1ebc-e9b5-11e9-bb94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвящённое тому, довольны ли москвичи темпами обновления поездов столичного метрополитена.

Горожанам предстоит ответить на вопрос, должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Как уточняет АГН « Москва », в данное время парк метро обновлён больше, чем наполовину — с 2017 года в подземке курсируют современные поезда, в которых можно зарядить смартфон, рассчитать путь на установленных на стенах сенсорных мониторах.

Ранее News.ru писал, что после модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд, сообщил первый заместитель начальника столичного метро, глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.