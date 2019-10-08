На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование, посвящённое тому, довольны ли москвичи темпами обновления поездов столичного метрополитена.
Горожанам предстоит ответить на вопрос, должно ли обновление проходить ускоренными темпами для повышения безопасности и комфорта пассажиров, — говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Как уточняет АГН «
Ранее News.ru писал, что после модернизации инфраструктуры на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена интервал движения поездов в часы пик снизится на десять секунд, сообщил первый заместитель начальника столичного метро, глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
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