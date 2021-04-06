У колонии Навального начались задержания

https://static.news.ru/photo/193fdc00-96d3-11eb-927c-96000091f725_660.jpg Исправительная колония № 2 в городе Покрове Владимирской области Фото: Александр Каменский/РИА Новости

Силовики начали задерживать активистов и врачей, которые вышли к исправительной колонии № 2 во Владимирской области с требованием о допуске врачей к оппозиционеру Алексею Навальному.

Среди задержанных глава профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) и лечащий врач Навального Анастасия Васильева, ведущий YouTube-канала «Штаб» Дмитрий Низовцев, два человека в медицинских халатах и несколько журналистов, включая корреспондента CNN Мэттью Чэнса, передаёт «Медуза». Кроме того, силовики увели руководителя юридической службы профсоюза Александра Генералова и двух членов организации из Перми, говорится в Twitter Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом).

Полицейские заявили сотрудникам РИА Новости, что журналиста CNN задержали, так как у него не было с собой удостоверения.

До этого к зданию колонии подъехали автозаки, а сотрудник исправительного учреждения в мегафон заявил, что длительное нахождение у ИК-2 людей мешает её работе. Он пригрозил участникам акции административной ответственностью.

Возле колонии с утра началась акция врачей, которые требуют от руководства учреждения допустить к Навальному врачей. Васильева говорила, что собирается ждать допуска её на территорию колонии до 16:00 — пока не прекратится время приёма у начальника ИК-2.

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога.

По его словам, когда забрали с туберкулёзом третьего человека, заключённые пошли читать стенд «Профилактика заболеваний», где указывается, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Это вызвало у них смех.

Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.