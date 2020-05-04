У ивановского священника подозревают коронавирус

https://static.news.ru/photo/e3e6c27c-8e3f-11ea-891b-fa163e074e61_660.jpg Архимандрит Амвросий Фото: diakonissa.blogspot.com

Директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал о распространении коронавируса среди священников. По его словам, COVID-19 подозревают у основателя и духовника Введенского женского монастыря в Иваново архимандрита Амвросия.

Ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и взяли анализ на коронавирус. Однако результата теста ещё нет, передаёт РИА Новости.

Наверное, завтра уже будет результат. Но все врачи — а его наблюдают очень квалифицированные врачи — подозревают коронавирус, — подчеркнул он.

Руководитель СМИ отметил, что мужчине больше 80 лет и он имеет повреждённые на 50% лёгкие.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 мая от коронавируса умер митрополит Иона — почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Патриарх Кирилл назвал свой призыв не посещать храмы во время пандемии COVID-19 «самыми сложными словами в жизни».