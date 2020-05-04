У ивановского священника подозревают коронавирус

Директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров рассказал о распространении коронавируса среди священников. По его словам, COVID-19 подозревают у основателя и духовника Введенского женского монастыря в Иваново архимандрита Амвросия.
Ему поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и взяли анализ на коронавирус. Однако результата теста ещё нет,
Наверное, завтра уже будет результат. Но все врачи — а его наблюдают очень квалифицированные врачи — подозревают коронавирус, — подчеркнул он.
Руководитель СМИ отметил, что мужчине больше 80 лет и он имеет повреждённые на 50% лёгкие.
Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 мая от коронавируса умер митрополит Иона — почётный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьево. Патриарх Кирилл назвал свой призыв не посещать храмы во время пандемии COVID-19 «самыми сложными словами в жизни».
Добавьте наши новости в избранные источники