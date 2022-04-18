У большинства фрилансеров в России упали доходы

У 70,4% российских фрилансеров в марте упали доходы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос соцсети TenChat. Так, 42% респондентов потеряли от 20% до 50% дохода, треть потеряла от 50% до 80%, а четверть — более чем 80%.

Были вынуждены переехать 37% опрошенных, из них 21% вернулись в родной город, а 79% стали арендовать более дешёвые квартиры. В это время 47% фрилансеров ищут новые проекты на биржах, а 45% делают это через знакомства. Стараются вернуться к прежнему доходу сами лишь 8%.

Сильнее других кризис ударил по фотографам и видеографам (16%), SMM-менеджерам (14%) и коучам (8%). Графические и веб-дизайнеры, психологи и аналитики серьёзных проблем не ощутили.

Больше всего пострадали фрилансеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Приволжья, а меньше остальных — из Сибирского и Южного федеральных округов.

Работники по-разному относятся к возникшей ситуации: 63% сильно переживают из-за денежных потерь, 22% боятся лишиться всех клиентов, а 28% — обеднеть. Уровень жизни тревожит 46%, а офисная работа — 4%.

В опросе приняли участие более 11 600 самозанятых россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут лишиться работы в столице. Причиной стали уход или приостановка деятельности ряда зарубежных предприятий. В связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы создаёт программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения.