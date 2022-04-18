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В Москве 200 тысяч работников иностранных компаний могут лишиться работы

11:24, 18 апреля 2022
В Москве 200 тысяч работников иностранных компаний могут лишиться работы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний могут лишиться работы в столице. Причиной стали уход или приостановка деятельности ряда зарубежных предприятий. В связи со сложившейся ситуацией правительство Москвы создаёт программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, об этом Собянин написал в своём блоге.

Программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно остановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тысяч человек,сказано в сообщении.

На прошлой неделе власти Москвы утвердили программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Её адресуют сотрудникам иностранных компаний. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделят 3,36 млрд руб.

В минувшем марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие.

Ранее рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал, в каких сферах вырастет безработица. По его мнению, это произойдёт в отраслях логистики, HR и страхования. 

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