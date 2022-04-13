Названы сферы с растущей безработицей в России

Безработица в России вырастет в сферах логистики, HR и страхования, предположил рекрутер Ильгиз Валинуров в разговоре с Lenta.ru. При этом подсчитывать общие цифры пока рано, потому что в одних отраслях число безработных увеличивается, в других уменьшается, считает он.

Так, спрос на водителей упал из-за нарушенных логистических цепочек. Безработных специалистов в сфере страхования появилось на рынке уже на 50% больше, чем месяц назад, специалистов HR — на 30%, отметил рекрутер.

Страхование и HR будет падать в долгосрочной перспективе, в логистике, я думаю, это временное явление. Месяц, и там должно всё восстановиться. Сейчас некоторые работодатели замерли. Говорить, что прямо сейчас кто-то из российских работодателей стал резко сокращаться, преждевременно, но то, что поиск приостановился, — это точно, — сказал Валинуров.

Ранее Bloomberg предрёк рост безработицы в России. Она по итогам 2022 года может увеличиться более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала.

До этого в Центре стратегических разработок сообщили, что количество рабочих мест в России до конца 2022 года может сократиться на два миллиона. Также российский рынок труда может ожидать структурная перестройка — вырастет потребность в специалистах лёгкой промышленности и IT-технологий. По мнению экспертов, в первую очередь сокращение числа рабочих мест затронет те отрасли, где есть большая зависимость от импортных компонентов.