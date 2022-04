«Во вредительских целях»: суды стали отказывать зарубежным правообладателям

Российские суды дают зелёный свет на игнорирование интеллектуальных прав иностранных компаний. Прецедент уже создан: Арбитражный суд Кировской области вынес уникальное для отечественной практики решение. Местная Фемида отказала в защите интеллектуальных прав на образы героев мультсериала «Свинка Пеппа» британской Entertainment One на основании того, что она зарегистрирована в стране, наложившей санкции на РФ. Если данное решение устоит, то любые предприниматели в России смогут, например, без опаски шить спортивные костюмы с лейблом Adidas или Reebok или производить детские конструкторы, выставляя на них логотип Lego. В юридическом сообществе решение Кировского суда уже успело вызвать раскол.

Подложили свинью

Кировская история началась с того, что британская компания с сентября 2021 года потребовала возместить ущерб в размере 40 тысяч рублей за использование индивидуальным предпринимателем изображений полюбившейся российским детям свинки. Однако суд указал, что компания подала иск исключительно «во вредительских целях».

Суд отказал в удовлетворении иска к предпринимателю Ивану Кожевникову, сославшись на указ президента России от 28 февраля 2022 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединённых Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» — в документе перечисляются меры, связанные с валютными операциями.

Кроме того, Арбитражный суд Кировской области сослался на статью 10 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится, что не допускается защита гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Таким образом, суд расценил действия истца как злоупотребление гражданскими правами — в качестве аргумента арбитраж сослался на наложение Великобританией санкций на РФ.

Юрист Николай Скворцов утверждает, что речь идёт о беспрецедентном судебном решении.

Важным здесь представляется тот факт, что суд ссылается на указ главы государства. Апелляция назначена на середину мая. В том случае, если это решение устоит, можно ожидать, что это превратится в систему, ведь подобные иски зарубежные компании, защищающие свои интеллектуальные права, подают регулярно, — пояснил NEWS.ru Скворцов.

К слову, Entertainment One UK Ltd и Rovio Entertainment Oyj (управляет брендом Angry Birds) активно противостоит российским производителям контрафакта. Согласно экспертным оценкам, из 1,4 тысячи исков Rovio, зарегистрированных за последние десять лет, более 700 были поданы в 2020 году. Причём крупнейший в России иск от Entertainment One на сумму 33 млн рублей был подан к российской компании «Симбат», выпускавшей детские товары. В итоге стороны сумели достичь мирового соглашения, в рамках которого «Симбат» должен выплатить правообладателю 20 млн рублей.

По мнению Николая Скворцова, есть основания полагать, что в недалёком будущем иностранные правообладатели больше не будут получать деньги за использование своих брендов в России, как это было раньше, кроме того, российский рынок неминуемо заполонит контрафактная продукция. Юрист полагает, что такой тренд чреват «размытием брендов и потерей доверия к России».

Указ президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, на который сослался кировский суд в своём уже ставшем знаменитом решении по «Свинке Пеппе», посвящён совершенно иной сфере правового регулирования, а именно — валютному регулированию в условиях введённых санкций.

Основатель адвокатского агентства «Законоведъ» Григорий Сарбаев обращает внимание на то, что в данном указе нет ни одного пункта, касающегося регулирования интеллектуальной собственности. При этом в нём содержится правовая констатация о необходимости защиты национальных интересов Российской Федерации после осуществлённых недружественных действий — введения ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны США, примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

По оценкам собеседника NEWS.ru, подобная практика очевидно будет носить временный характер и не распространится на компании, реализующие в России свои товары, работы, услуги, в том числе производящие продукцию в РФ. То есть, говорит Сарбаев, оно отразится на компаниях, находящихся в иностранных юрисдикциях, которые не выполнили контрактные и иные обязательства.

Задача, которую пытаются решить госорганы, на мой взгляд, состоит не в том, чтобы легализовать «пиратство», а в том, чтобы ограничить возможности иностранных компаний влиять на производство товаров и услуг в России, — указал адвокат.

По его словам, с юридической точки зрения можно ломать по этому поводу много копий, однако фактом является то, что в условиях развернувшейся мировой экономической войны международное право в прежнем его понимании приказало долго жить. И было бы странно, считает юрист, что обрушение всей правовой конструкции не затронуло один из её фрагментов, в данном случае — интеллектуальную собственность.

Легализовать воровство?

Между тем отказ от соблюдения интеллектуальных прав иностранных компаний только на первый взгляд выглядит фантастически. Во всяком случае, подобный тренд уже фактически официально продвигается на самом высоком уровне. Так, Минпромторг ранее предложил ввозить в страну без разрешения правообладателей продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в РФ. Ведомство формирует список таких марок, как ожидается, в него могут попасть производители одежды, обуви и других вещей.

В минувшем марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России. В их числе Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие.

Председатель правительства Михаил Мишустин 29 марта подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт. Она предполагала до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара, проданного без одобрения владельца знака.

Адвокат Андрей Князев в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что решение кировского арбитража в конечном итоге не вступит в законную силу.

Ведь это настоящий подрыв всех основ. Я понимаю, что таким образом хочется решить насущные проблемы, но нельзя терять уважения к правам организаций, компаний. Получается, что месяц назад это считалось воровством, а сейчас — уже нет. Конечно, юридическое сообщество возмущено, — заявил собеседник издания.

Князев уверен, что выстраивание подобной практики рискует ударить и по отечественным производителям за рубежом: например, с таким же успехом за границей начнут производить свои автоматы Калашникова, нарушая интеллектуальные права российского концерна. Адвокат полагает, что необходимо думать о будущем, в ином случае, предупреждает он, «к нам больше никогда никто не придёт, и относиться будут как к пиратской стране».