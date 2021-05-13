Тётя казанского стрелка: «Это не наш Ильназ!»

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Тётя Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, удивилась резкой перемене в поведении племянника. По её словам, он всегда был тихим и хорошо учился, сообщает Starhit.

Или он что-то пил, или ему кто-то что-то сказал, или компьютер виноват, или секта — но это не наш Ильназ! Удивительно, ведь он даже так громко никогда не кричал, — заявила она изданию.

Она отметила, что была шокирована, увидев по телевидению фрагмент допроса молодого человека. Женщину поразили крики племянника о том, что у него нет ни матери, ни отца.

Тётя заверила, что родители очень любили юношу, всё ему покупали, поощряли его увлечение компьютерами. Незадолго до происшествия супруги Гилявиевы вели себя абсолютно нормально и не жаловались на проблемы с сыном. Кроме того, они почти ежедневно привозили ему продукты после того, как переехали в новую квартиру, а он решил остаться в старой.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее о Галявиеве рассказала директор гимназии № 175 Амина Валеева. По её словам, педагоги и классный руководитель отзывались о нём, как об уравновешенном человеке. Он неплохо учился и ни на каком учёте не состоял.