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31 июля 2025 в 05:00

Творожные пирожки с корицей — пальчики оближешь! Нужна пачка творога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пирожки с корицей — пальчики оближешь! Эти воздушные пирожки стали настоящей семейной классикой — простые, быстрые и невероятно вкусные! С хрустящей корочкой снаружи и нежной творожной начинкой внутри, они исчезают со стола в мгновение ока.

Ингредиенты

  • Творог — 250 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 70 г (для теста) + 50 г (для начинки)
  • Масло сливочное растопленное — 60 мл
  • Мука — 220 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и масло. Тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
  2. Для начинки смешайте сахар с корицей. Разделите тесто на небольшие шарики, каждый расплющите в лепёшку, в центр положите 1/2 ч. л. сладкой начинки. Защипните края, формируя аккуратные пирожки.
  3. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми со сметаной, сгущёнкой или просто так — они бесподобны в любом виде!

Ранее мы готовили творожные лодочки с сыром и черри! Некалорийный перекус или завтрак.

пирожки
творог
тесто
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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