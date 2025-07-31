Творожные пирожки с корицей — пальчики оближешь! Нужна пачка творога

Творожные пирожки с корицей — пальчики оближешь! Эти воздушные пирожки стали настоящей семейной классикой — простые, быстрые и невероятно вкусные! С хрустящей корочкой снаружи и нежной творожной начинкой внутри, они исчезают со стола в мгновение ока.

Ингредиенты

Творог — 250 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 70 г (для теста) + 50 г (для начинки)

Масло сливочное растопленное — 60 мл

Мука — 220 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Приготовление

Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и масло. Тщательно перемешайте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Для начинки смешайте сахар с корицей. Разделите тесто на небольшие шарики, каждый расплющите в лепёшку, в центр положите 1/2 ч. л. сладкой начинки. Защипните края, формируя аккуратные пирожки. Выпекайте на пергаменте при 180 °C 20 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми со сметаной, сгущёнкой или просто так — они бесподобны в любом виде!

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