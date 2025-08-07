Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 09:30

Творожно-шпинатная запеканка — мраморное чудо за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-шпинатная запеканка — это необычное и очень вкусное блюдо, которое готовится всего за 20 минут активного времени. Нежный творог и свежий шпинат создают красивый двухцветный эффект, а воздушная текстура делает запеканку по-настоящему праздничной. Такое блюдо станет отличным вариантом для полезного завтрака или легкого десерта.

Ингредиенты:

  • творог — 700 г;
  • шпинат свежий — 200 г;
  • сгущенное молоко — 100 г;
  • греческий йогурт — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • манная крупа — 100 г.

Приготовление:

  1. Шпинат измельчите в блендере до состояния пюре.
  2. Творог смешайте со сгущенкой, йогуртом и яйцами.
  3. Добавьте манку, тщательно перемешайте.
  4. Разделите массу на две части, в одну добавьте шпинат.
  5. В форму выкладывайте поочередно обе массы, создавая узор.
  6. Выпекайте 40 минут при 180 °C.

Подавайте запеканку теплой или холодной, украсив ягодами или мятой. Она хороша как самостоятельное блюдо, так и со сметаной или медом.

Ранее сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
запеканка
шпинат
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
