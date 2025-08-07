Творожно-шпинатная запеканка — мраморное чудо за 20 минут

Творожно-шпинатная запеканка — это необычное и очень вкусное блюдо, которое готовится всего за 20 минут активного времени. Нежный творог и свежий шпинат создают красивый двухцветный эффект, а воздушная текстура делает запеканку по-настоящему праздничной. Такое блюдо станет отличным вариантом для полезного завтрака или легкого десерта.
Ингредиенты:
- творог — 700 г;
- шпинат свежий — 200 г;
- сгущенное молоко — 100 г;
- греческий йогурт — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- манная крупа — 100 г.
Приготовление:
- Шпинат измельчите в блендере до состояния пюре.
- Творог смешайте со сгущенкой, йогуртом и яйцами.
- Добавьте манку, тщательно перемешайте.
- Разделите массу на две части, в одну добавьте шпинат.
- В форму выкладывайте поочередно обе массы, создавая узор.
- Выпекайте 40 минут при 180 °C.
Подавайте запеканку теплой или холодной, украсив ягодами или мятой. Она хороша как самостоятельное блюдо, так и со сметаной или медом.
