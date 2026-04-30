Творожная «невесомка» без муки и паники: десерт, который исчезает быстрее гостей

Можно ли приготовить десерт, который выглядит как торт из кондитерской, но почти не содержит лишних калорий? Этот вариант как раз из таких: нежный, белковый и удивительно легкий. Готовится быстро, а застывает прямо в холодильнике без лишних усилий.

Ингредиенты:

желатин быстрорастворимый — 25 г;

вода — 50 мл;

творог 3% — 500 г;

молоко 1,5% — 200 мл;

сахар/сахзам — 1,5 ст. л.;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка.

Глазурь:

какао — 2 ст. л.;

сахарозаменитель — 1 ч. л.;

молоко теплое — 200 мл;

желатин — 2–3 ч. л.

Приготовление

Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Творог, молоко, ванилин и подсластитель взбейте до гладкости, добавьте часть желатина и выложите массу в форму. Отправьте в холодильник на 10–15 минут. Для глазури смешайте какао, молоко, подсластитель и оставшийся желатин, залейте сверху и снова охладите. Получается легкий десерт, похожий на «Птичье молоко», но без лишней тяжести.

