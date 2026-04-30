Творожная «невесомка» без муки и паники: десерт, который исчезает быстрее гостей

Можно ли приготовить десерт, который выглядит как торт из кондитерской, но почти не содержит лишних калорий? Этот вариант как раз из таких: нежный, белковый и удивительно легкий. Готовится быстро, а застывает прямо в холодильнике без лишних усилий.

Ингредиенты:

  • желатин быстрорастворимый — 25 г;
  • вода — 50 мл;
  • творог 3% — 500 г;
  • молоко 1,5% — 200 мл;
  • сахар/сахзам — 1,5 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка.

Глазурь:

  • какао — 2 ст. л.;
  • сахарозаменитель — 1 ч. л.;
  • молоко теплое — 200 мл;
  • желатин — 2–3 ч. л.

Приготовление

Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Творог, молоко, ванилин и подсластитель взбейте до гладкости, добавьте часть желатина и выложите массу в форму. Отправьте в холодильник на 10–15 минут. Для глазури смешайте какао, молоко, подсластитель и оставшийся желатин, залейте сверху и снова охладите. Получается легкий десерт, похожий на «Птичье молоко», но без лишней тяжести.

