Творожная «невесомка» без муки и паники: десерт, который исчезает быстрее гостей

Можно ли приготовить десерт, который выглядит как торт из кондитерской, но почти не содержит лишних калорий? Этот вариант как раз из таких: нежный, белковый и удивительно легкий. Готовится быстро, а застывает прямо в холодильнике без лишних усилий.
Ингредиенты:
- желатин быстрорастворимый — 25 г;
- вода — 50 мл;
- творог 3% — 500 г;
- молоко 1,5% — 200 мл;
- сахар/сахзам — 1,5 ст. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка.
Глазурь:
- какао — 2 ст. л.;
- сахарозаменитель — 1 ч. л.;
- молоко теплое — 200 мл;
- желатин — 2–3 ч. л.
Приготовление
Желатин залейте водой и дайте ему набухнуть. Творог, молоко, ванилин и подсластитель взбейте до гладкости, добавьте часть желатина и выложите массу в форму. Отправьте в холодильник на 10–15 минут. Для глазури смешайте какао, молоко, подсластитель и оставшийся желатин, залейте сверху и снова охладите. Получается легкий десерт, похожий на «Птичье молоко», но без лишней тяжести.
