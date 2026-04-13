Творог в таком виде едят все: хачапури «без теста» — смешиваю ингредиенты и выливаю на сковороду

Хачапури «без теста» — это гениально простое блюдо, которое готовится на сковороде без отдельного замешивания теста. Внутри — нежный творог, расплавленный сыр и ароматная зелень, снаружи — хрустящая золотистая корочка.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 яйца, 100 мл молока, 200 г творога, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить

В миске взбейте яйца с молоком и солью. Добавьте творог, разминая его вилкой, тертый сыр, муку и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте смесь на сковороду, разровняйте. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до румяной корочки. Затем аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 3–4 минуты.

Подавайте горячей, разрезав на порционные куски. Даже привереды, которые не любят творог, едят эти хачапури с удовольствием.

