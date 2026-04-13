13 апреля 2026 в 09:31

Творог в таком виде едят все: хачапури «без теста» — смешиваю ингредиенты и выливаю на сковороду

Хачапури «без теста» — это гениально простое блюдо, которое готовится на сковороде без отдельного замешивания теста. Внутри — нежный творог, расплавленный сыр и ароматная зелень, снаружи — хрустящая золотистая корочка.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 яйца, 100 мл молока, 200 г творога, 150 г твердого сыра, 3–4 ст. л. муки, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить

В миске взбейте яйца с молоком и солью. Добавьте творог, разминая его вилкой, тертый сыр, муку и мелко рубленую зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте смесь на сковороду, разровняйте. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до румяной корочки. Затем аккуратно переверните и жарьте с другой стороны еще 3–4 минуты.

Подавайте горячей, разрезав на порционные куски. Даже привереды, которые не любят творог, едят эти хачапури с удовольствием.

Проверено редакцией
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Одна сибирская хитрость — и гортензии проснутся уже в апреле: плюс 30 дней к цветению
Французский шик для всей семьи: эти ленивые круассаны — гениальный трюк для идеального завтрака
Раскрыто число россиян, которые хранят накопления «под матрасом»
Появились новые детали о преступной деятельности похитителей денег Долиной
Дарья Иванова
Д. Иванова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

