10 февраля 2026 в 10:35

Творог, кокосовая стружка и яйцо — смешиваю ложкой. Рассыпчатые кокосовые «цветочки»: хрустят и тают одновременно

Фото: D-NEWS.ru
Беру мягкий творог, сладкую кокосовую стружку и яйцо — замешиваю волшебное тесто за минуту. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для моментального десерта к чаю или кофе, которое покоряет своим тропическим ароматом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное, рассыпчатое и влажное внутри печенье с ярким кокосовым вкусом, покрытое тонкой золотистой корочкой.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сахара, 100 г кокосовой стружки, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и кокосовую стружку. Всыпьте муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте их в дополнительной кокосовой стружке и слегка приплюсните, выложив на противень с пекарской бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого румянца. Дайте печенью полностью остыть на решетке — оно станет более рассыпчатым.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

рецепты
творог
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
