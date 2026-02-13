Творог и кокосовая стружка: это печенье готовится без масла и остается нежным долго — готовлю двойную порцию

Когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать, этот рецепт становится настоящим спасением. Всего 25 минут — и на столе ароматное домашнее печенье.

Для печенья мне понадобится: мягкий творог (200 г), яйцо (1 шт.), рисовая мука (60 г), кокосовая стружка (40 г + для обваливания), разрыхлитель (0,5 ч. л.), подсластитель по вкусу, щепотка соли.

Творог протираю через сито или измельчаю блендером — это важно для однородной текстуры без крупинок. Добавляю яйцо, подсластитель и щепотку соли, тщательно перемешиваю. В отдельной миске смешиваю рисовую муку, 40 г кокосовой стружки и разрыхлитель. Соединяю сухие и влажные ингредиенты, замешиваю однородное мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Формирую небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваливаю каждый шарик в дополнительной кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы стружка лучше держалась. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут до легкого золотистого оттенка. Даю полностью остыть на решетке — печенье станет более рассыпчатым.

