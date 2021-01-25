Туры по России стали почти вдвое дешевле после праздников

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Самым популярным направлением для отдыха после новогодних каникул у россиян стали курорты внутри страны, при этом стоимость таких туров снизилась на 41% по сравнению с праздничным периодом.

По данным сервиса поиска и покупки путёвок, которые приводит РИА Новости, самый бюджетный тур в пределах России обойдётся путешественникам в 10,7 тысячи рублей. В эту сумму входит перелёт из Москвы в Сочи и недельное проживание в отеле без звёзд для двоих человек.

Танзания оказалась вторым по востребованности направлением. На эту страну пришлось 26% проданных после праздников туров. Отдых в Танзании подешевел в среднем на 27%. Самое доступное путешествие на Занзибар обойдётся в 145,5 тысячи рублей на двоих. В рамках такого тура предполагается проживание в трёхзвёздочном отеле.

Поездки в Турцию во второй половине января оказались на 48% дешевле, чем в новогодние каникулы. Минимальная стоимость путёвки на двоих с проживанием в трёхзвёздочном отеле в Алании с завтраками составила 17 тысяч рублей. Значительней всего подешевел отдых в Абхазии — на 51% по сравнению с началом года.

Ранее стало известно, что туристические поездки в открывшиеся для авиасообщения страны пока невозможны. Речь идёт о Финляндии, Индии, Катаре, Вьетнаме, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Некоторые из этих стран можно использовать как транзитные хабы. В Финляндию можно съездить только с учебными или гуманитарными целями, для других россиян страна закрыла границы как минимум до 9 февраля. Аэропорт в Хельсинки при этом может быть использован как транзитный хаб для туристов, писал NEWS.ru.