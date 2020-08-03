Туроператоры спрогнозировали уровень загрузки отелей в Абхазии

https://static.news.ru/photo/cd09b0b4-d5b6-11ea-a319-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В августе абхазские гостиницы будут заполнены туристами на 100%. Так считают представители крупных туристических компаний, в частности Tourprom.

По мнению экспертов, массовые заезды в отели Абхазии начнутся не раньше пятого августа, хотя страна начала принимать путешественников сразу же, как были открыты границы в первый день последнего месяца лета.

Как утверждают работники туротрасли, сейчас спрос на отели большой, а сезон может продлиться до октября.

Однако сейчас в Абхазии работают совсем немного гостиниц. Как пояснил гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, Открытие страны оказалось неожиданностью не только для туроператоров, но и для отельеров.

Им нужно примерно пять рабочих дней на то, чтобы перезапуститься, набрать персонал. Кроме того, потребуются средства дезинфекции и так далее, так как в стране принят тот же порядок действий по профилактике коронавируса, что и у нас на курортах, — приводит слова Ромашкина РИА Новости.

Сейчас операторы отправляют туристов в Абхазию по договорным ценам, но в страну прибывают и люди, купившие путёвки до начала пандемии коронавируса.

По словам Ромашкина, вопрос цен может возникнуть позднее, но пака никто из абхазских отельеров «не рвётся их поднимать».

Отелям и без того сейчас есть, чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть «собрать» оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать, но пока вопрос цен не вставал, — рассказал Ромашкин.

1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.

Минздрав частично признанной Республики Абхазия не был готов к открытию границы с Россией. 2 августа замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что медицина страны может «захлебнуться» в связи с открытием границ с РФ. Он отметил, что в стране ещё до открытия перехода произошла вспышка. В результате начала заполняться Гудаутская больница, сообщается в Facebook ведомства. Каждый день врачи выявляют восемь — десять новых случаев.

Как писал NEWS.ru, российские медики принимают все меры, чтобы обезопасить от коронавируса российских путешественников, которые отправились на отдых в Сочи и Абхазию. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.