Туроператоры рассказали, когда появятся путёвки в Египет

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Представители туроператоров прокомментировали информацию о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами. Они рассказали, когда путешественники смогут купить туры в эту страну, передаёт «Москва 24».

В Ассоциации туроператоров России заявили, что для начала продаж путёвок потребуется две-три недели. Эту информацию подтвердил замгендиректора Tez Tur Владимир Каганер. При этом такой срок начнёт отсчитываться с момента появления официального уведомления Ростуризма, которое ожидается раньше мая.

Он отметил, что некоторые туристы покупают путешествия через Каир, куда самолёты уже летают. Это значит, что бронирование туров на курорты Египта не останавливалось. По его словам, из-за закрытых границ туроператоры ожидают появления спроса на путёвки в Египет. Однако неясно, насколько он будет большим, так как российский рынок более требователен, чем рынки Казахстана, Белоруссии и Украины, откуда сейчас в Египет едет много туристов.

Также он рассказал, что теоретически обменять туры в Турцию на аналогичные в Египет можно, но могут возникнуть многие нюансы.

На 100% нельзя сравнивать сервисы Турции и Египта, это достаточно разные страны по многим параметрам. Перенос из дорогой «пятёрки» в Турции в дорогую «пятёрку» Египта не всегда будет соответствовать ожиданиям потребителя, — подчеркнул Каганер.

В компании «1001 Тур» рассказали журналистам, что после появления новостей о возобновлении авиасообщения с курортами Египта клиенты стали массово звонить и узнавать детали. Однако там не сообщили, когда могут появиться путёвки в эту страну.

Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что решение о количестве рейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято во второй половине мая.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не летают.

13 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами, в том числе с курортными городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.