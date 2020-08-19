Туроператоры рассказали, как в этом году отдыхать в Карелии и на Соловках

https://static.news.ru/photo/020a3800-e215-11ea-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Растёт спрос на экскурсионные туры на Русский Север с посещением островов Валаам и Кижи, а также Соловецкого архипелага. Об этом сообщили туроператоры.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР, в этом сезоне попасть на Соловецкие острова можно только со справкой об отсутствии коронавируса, полученной за два дня до визита. Документ проверяют при посадке на теплоход и ещё раз при заселении. При этом можно сделать экспресс-тест прямо в туркомплексе. Анализы будут готовы за два часа и будут стоить две тысячи рублей.

Также отмечается, что Карелия для туристов открыта с 20 июня, для въезда в регион не требуется справок, но на территории Валаама и Кижей действует масочно-перчаточный режим. Размещение на Валааме в этом году запрещено, поэтому посетить его можно только одним днём.

Кроме того, по эпидемиологическим требованиям при входе в монастырь не выдают платки и юбки. Впрочем, как уточняют специалисты, ввиду этих мер смотрители не требуют от посетителей строгого соблюдения «дресс-кода». Средняя цена тура с включёнными экскурсиями на Кижи, Соловки и Валаам — около 30 тысяч рублей на человека. Из-за большого спроса в этом году туроператоры рекомендуют бронировать туры на эти направления заранее.

Как писал NEWS.ru, власти Карелии с 15 июня разрешили туристам посещать парк «Валаамский архипелаг», ранее закрытый из-за риска распространения COVID-19. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в Instagram. Он уточнил, что предельная численность посетителей Валаама будет ограничена до отмены режима повышенной готовности.

С 15 июня туристы также могут вновь отправляться в экскурсионные поездки водным транспортом от карельской береговой зоны до района Соловецких островов. Кроме того, власти республики разрешили походы и путешествия по Карелии, однако при этом палаточные лагеря туристы обязаны разбивать вдалеке от населённых пунктов.