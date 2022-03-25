Туроператоры назвали лучший вариант отдыха для россиян

В предстоящий тёплый сезон стоит рассмотреть комплексный тур, который совместит в себе путешествие на российский юг и за границу. Такое мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в интервью «Радио 1». От отметил, что Сочи — «своеобразный южный хаб» и отдохнув сначала на местных курортах, можно отправиться в Армению, Казахстан, Узбекистан, Египет, Израиль и Турцию.

Египет — это чисто рекреационный отдых, пляжный отдых. Узбекистан — крайне интересное направление историко-культурное. И Армения для нас всегда была рядом — тоже открывается сегодня со всех сторон, поэтому скажу вам, что вот такой транзитный тур, конечно, можно совершить, но не полениться и минимум хотя бы три дня оставить на Сочи, Красную Поляну, — сказал эксперт.

Он напомнил, что из аэропорта Сочи можно будет улететь по 17 направлениям на российских лайнерах SSJ 100. Перевозки будет осуществлять авиакомпания «Россия».

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на проблемы с отменой зарубежных полётов, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств. В их числе Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.