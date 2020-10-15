Туристы России рассказали, надеются ли они на открытие границ к 2021 году

https://static.news.ru/photo/e2693b32-0f90-11eb-9a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Россияне поделились своим мнением о том, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году. Опрос провели аналитики одного из туристических сервисов.

В опросе приняли участие 2 528 человек. При этом большинство из них (34%) уверены, что на новогодних праздниках для туристов закроют все границы. 21% опрошенных считают, что уехать можно будет максимум в пять стран, а 12% предполагают, что путешественники смогут посетить не менее 10 стран, передаёт РИА Новости.

Надежду на то, что выбирать удастся из 10-15 стран выразил каждый десятый участник опроса, а ещё 7% рассчитывают на выезд в 15-20 заграничных направлений. Столько же и оптимистов, которые верят, что к 2021 году все границы уже будут открыты.

В начале октября директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев поделился мнением на счёт того, целесообразно ли вновь закрывать границы. По его мнению делать этого не нужно, так как приток иностранцев не влияет на эпидемиологическую ситуацию в РФ. Он назвал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в данное время очень серьёзным. При этом правильнее, по его мнению, будет закрыть границы между российскими регионами, так как путешествия по стране сейчас опасны и могут вызвать скачки заражений.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек. За время пандемии от коронавируса вылечились 1 056 582 жителя РФ (+8485 за сутки), скончались от инфекции 23 723 человека (+232 за сутки).