Туристы из России массово отменяют поездки в Белоруссию

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила о тенденции снижения спроса на отдых в Белоруссии. По её словам, была замечена и аннуляция оплаченных туров в связи с нестабильной ситуацией в стране.

Сегодня же, в связи с событиями в Белоруссии, многие российские туристы отложили свои планы посетить эту страну, туроператоры фиксируют снижение спроса на направление и аннуляции уже оплаченных туров, — цитирует её ТАСС.

Ломидзе также напомнила о том, что Белоруссия всегда была островком стабильности и спокойствия на выездном туристическом рынке России. Данное направление высоко ценилось туристами за отсутствие языкового барьера.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые несколько дней протесты жёстко подавлялись силовиками. Множество протестующих были избиты, есть раненые. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Как писал NEWS.ru, на российско-белорусской границе введены дополнительные проверки. Выехать россияне из России в Белоруссию теперь могут только к родственникам, на лечение, работу или учёбу.