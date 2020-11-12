Туристы из РФ не смогут посещать Кипр после возобновления авиасообщения

https://static.news.ru/photo/07508468-24f5-11eb-8275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Несмотря на возобновление регулярных авиарейсов между Россией и Кипром с 22 ноября, россияне пока не смогут посещать островное государство в Средиземном море.

Регулярные авиарейсы возобновляются, будут производиться раз в неделю. В связи с эпидемиологической ситуацией правила проезда из России на Кипр остаются прежними — в республику смогут прилетать только граждане Кипра, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты, — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Никосии.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Кипр пока не планирует принимать туристов из РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Кипра приняли решение о закрытии регионов Пафос и Лимасол на карантин в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса. Въезд и выезд их округов будет закрыт до 30 ноября, по вечерам для местных жителей вводится комендантский час.

На Кипре с населением в 1,27 млн человек за последние сутки выявили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Пик суточного прироста пациентов с COVID был зафиксирован в стране 8 ноября. Тогда врачи поставили 314 киприотам диагноз «коронавирус». Всего в стране с начала пандемии заразился 6461 человек, скончались от заболевания 33 жителя Кипра.