Минздрав Кипра закрыл Лимасол и Пафос на карантин

https://static.news.ru/photo/2b86cc94-245e-11eb-b7b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com

Пафос и Лимасол в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будут закрыты на въезд и выезд с вечера 11 ноября до 30 ноября 2020 года, также в этих городах будет действовать комендантский час с 20:00 до 5:00, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав Кипра.

Поездки между самими округами Лимасол и Пафос также будут запрещены. Запрет на передвижение в закрытых округах не будет распространяться на ключевых работников, в том числе врачей. Посетителям будет закрыт доступ в больницы и дома престарелых, передаёт Cyprus Mail.

Ранее президент Никос Анастасиадис подчеркнул серьёзность ситуации в районах Лимасола и Пафоса. По его словам, с 28 октября на Кипре было зарегистрировано 2644 новых случая коронавируса, а также 8 случаев смерти из-за заболевания, при этом 1798 из этих случаев (68%) и 7 летальных исходов зафиксированы среди постоянных жителей Пафоса и Лимасола. Он добавил, что 72% пациентов, получающих лечение от коронавируса, проживают в этих двух «горячих точках».

Согласно решению властей, в уходящих на карантин округах будет действовать запрет на массовые собрания, за исключением занятий спортом на открытом воздухе (группами не более двух человек). Также запрещены церковные службы, кроме свадебных, похоронных и крестильных при условии участия в них не более десяти человек. Рестораны, бары и кафе будут работать только на вынос и доставку, рынки под открытым небом продолжат работу с ограничениями. Общественный транспорт может продолжить работу с 50%-ной загрузкой. Торговые центры площадью более 500 квадратных метров закрываются, за исключением продуктовых магазинов. Также приостанавливают работу салоны красоты, тату-салоны, художественные галереи и так далее.

Как писал NEWS.ru ранее, шведское правительство приняло новые меры противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 20 ноября в королевстве нельзя будет после 22:00 купить алкоголь в барах, ресторанах и ночных клубах, которые закрываются в 22:30.