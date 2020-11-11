Власти Швеции запретят продажу алкоголя после 22:00 из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/9ab62c14-2444-11eb-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шведское правительство приняло новые меры противодействия распространения коронавирусной инфекции. С 20 ноября в королевстве нельзя будет после 22:00 купить алкоголь в барах, ресторанах и ночных клубах, которые закрываются в 22:30.

Ситуация очень серьёзная. За последние недели число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое. Поэтому правительство предлагает запрещение продажи алкоголя с 22:00. Запрет будет действовать с 20 ноября, — сообщил премьер страны Стефан Лёвен.

Окончательное решение по этой мере будет принято кабинетом министров на следующей неделе. Планируется, что запрет на покупку алкоголя будет действовать до февраля 2021 года, сообщает ТАСС.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в стране достигло 166 707. Скончались 6082 человека. В последние несколько недель зарегистрирован резкий рост числа заболевших в 13 регионах страны. Местные власти рекомендуют жителям не пользоваться общественным транспортом, избегать посещения торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов и тренажёрных залов.

Как писал NEWS.ru, на Украине вводится жёсткий карантин по выходным. Работать разрешено только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, финансовым учреждениями и почте. Такие ограничительные меры по выходным будут действовать до 30 ноября.