На Украине вводится жёсткий карантин по выходным

https://static.news.ru/photo/8755703e-2427-11eb-be40-fa163e074e61_660.jpg Киев Фото: Str/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

«Карантин выходного дня» вводится на Украине. Экономика страны не выдержит полного локдауна, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого карантина выходного дня, — цитирует его РИА Новости.

Такой карантин подразумевает, что в выходные разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Он будет действовать с 14 по 30 ноября.

Шмыгаль добавил, что это сбалансированный вариант ограничений. По его мнению, экономика Украины не выдержит полного локдауна.

Как писал NEWS.ru, Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает штрафы за нахождение в общественных местах — зданиях и транспорте — без масок. Размер взысканий будет составлять от 170 до 255 гривен (около $6–9).

Документ вступит в силу после подписания его президентом страны Владимиром Зеленским. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что данная мера не поможет улучшению ситуации с распространением коронавируса, и расценивают её как очередной инструмент давления на бизнес.