Украинцев будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах

https://static.news.ru/photo/0f9d3d96-2027-11eb-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины приняла закон, который устанавливает штрафы за нахождение в общественных местах — зданиях и транспорте — без масок. Размер взысканий будет составлять от 170 до 255 гривен (около $6–9).

Документ вступит в силу после подписания его президентом страны Владимиром Зеленским. В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что данная мера не поможет улучшению ситуации с распространением коронавируса, и расценивают её как очередной инструмент давления на бизнес.

Первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, призвал штрафовать парламентариев, которые приходят на заседания без масок. По его словам, эти депутаты своим поведением «демонстрируют либо упрямство, либо высокомерие по отношению к только что принятому закону, либо отсутствие инстинкта самосохранения», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве Украины назвали ситуацию с COVID-19 в стране катастрофической. В ведомстве задумались о возможности введения карантина выходного дня.