https://static.news.ru/photo/d512c8ca-44d1-11ea-ade9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области сильный туман с видимостью до 100-500 метров продержится до вечера 1 февраля.

В главном управлении МЧС России по Московской области рекомендовали водителям снизить скорость движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений и обгонов. Также пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах, а людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, лучше остаться в этот день дома.