28 апреля 2026 в 09:00

Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею

Если хочется сладкого без угрызений совести, этот рецепт выручает на раз-два. Конфеты получаются нежными, шоколадными и при этом без сахара и лишнего жира — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от десертов.

Ингредиенты:

  • сметана 20% (или рикотта) — 900 г;
  • какао-порошок — 20 г;
  • кокосовая мука — 20 г;
  • стевия — 7 г;
  • ванилин — 2 г.

Приготовление

Сметану лучше подготовить заранее: откиньте ее на марлю, прижмите грузом и уберите в холодильник на ночь, чтобы ушла лишняя жидкость. Если времени нет — берите рикотту. В миске соедините основу с какао, кокосовой мукой, стевией и ванилином, тщательно перемешайте до густой массы.

Поставьте смесь в холодильник на 30–40 минут, чтобы она стала плотнее. Затем сформируйте небольшие шарики, при необходимости смачивая руки водой. Обваляйте конфеты в какао или кокосовой стружке и уберите еще на полчаса в холод. Храните в контейнере в холодильнике — так они сохранят форму и вкус.

Когда нет сил долго стоять у плиты, а хочется чего-то вкусного и домашнего, выручает эта запеканка.

Аналитики раскрыли парадокс заказов электроники из-за рубежа
Готовим узбекские лепешки катлама: тесто на воде — и через 20 минут готово, слоистее и ароматнее хачапури
Составлен список неочевидных продуктов, вызывающих вздутие
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Марина Макарова
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
