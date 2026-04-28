Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею

Трюфели без сахара, но с вау-эффектом: сладкое без вины и лишних калорий — ем и не краснею

Если хочется сладкого без угрызений совести, этот рецепт выручает на раз-два. Конфеты получаются нежными, шоколадными и при этом без сахара и лишнего жира — отличный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от десертов.

Ингредиенты:

сметана 20% (или рикотта) — 900 г;

какао-порошок — 20 г;

кокосовая мука — 20 г;

стевия — 7 г;

ванилин — 2 г.

Приготовление

Сметану лучше подготовить заранее: откиньте ее на марлю, прижмите грузом и уберите в холодильник на ночь, чтобы ушла лишняя жидкость. Если времени нет — берите рикотту. В миске соедините основу с какао, кокосовой мукой, стевией и ванилином, тщательно перемешайте до густой массы.

Поставьте смесь в холодильник на 30–40 минут, чтобы она стала плотнее. Затем сформируйте небольшие шарики, при необходимости смачивая руки водой. Обваляйте конфеты в какао или кокосовой стружке и уберите еще на полчаса в холод. Храните в контейнере в холодильнике — так они сохранят форму и вкус.

